Приватбанк объявил об изменении правил продажи валюты

Государственный ПриватБанк предупредил украинцев о новых правилах покупки иностранной валюты. Согласно распоряжению Национального банка, в Украине будут недоступны некоторые финансовые операции.

По распоряжению НБУ, с 20 апреля 2022 года в Украине будут недоступны операции безналичной покупке иностранной валюта. Также клиенты украинских банков не смогут заказать валюты под покупку. В связи с этим, ПриватБанк предупредил об изменении правил покупки иностранной валюты в кассах банка. Теперь покупка наличных долларов и евро будет осуществляться исключительно в кассах банка.

"С 20 апреля клиенты ПриватБанка могут покупать наличные в отделении банка. Согласно распоряжению НБУ, продажа валюты будет производиться только в пределах ранее приобретенной у клиентов наличных денег. Заказ валюты под покупку недоступен, а безналичная покупка валюты (переводом между картами) пока не разрешена НБУ", – рассказали в пресс-службе ПриватБанка.

Стоит отметить, что для удобства клиентов Приватбанк совместно с одним из лидеров в сфере платежных услуг Ria Money Transfer запустил сервис перевода средств на карты всех банков-партнеров Ria в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк изменил условия по кредитам. Что ждет украинцев, которые не вернут долги банку?