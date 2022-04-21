Приватбанк объявил об изменении правил продажи валюты

Государственный ПриватБанк предупредил украинцев о новых правилах покупки иностранной валюты. Согласно распоряжению Национального банка, в Украине будут недоступны некоторые финансовые операции.

Приватбанк объявил об изменении правил продажи валюты после 20 апреля

По распоряжению НБУ, с 20 апреля 2022 года в Украине будут недоступны операции безналичной покупке иностранной валюта. Также клиенты украинских банков не смогут заказать валюты под покупку. В связи с этим, ПриватБанк предупредил об изменении правил покупки иностранной валюты в кассах банка. Теперь покупка наличных долларов и евро будет осуществляться исключительно в кассах банка.

"С 20 апреля клиенты ПриватБанка могут покупать наличные в отделении банка. Согласно распоряжению НБУ, продажа валюты будет производиться только в пределах ранее приобретенной у клиентов наличных денег. Заказ валюты под покупку недоступен, а безналичная покупка валюты (переводом между картами) пока не разрешена НБУ", – рассказали в пресс-службе ПриватБанка.

Приватбанк объявил об изменении правил продажи валюты после 20 апреля

Стоит отметить, что для удобства клиентов Приватбанк совместно с одним из лидеров в сфере платежных услуг Ria Money Transfer запустил сервис перевода средств на карты всех банков-партнеров Ria в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк изменил условия по кредитам. Что ждет украинцев, которые не вернут долги банку?


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБРРестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБР
Дефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody'sДефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody's
Показания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавалиПоказания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавали
Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17
Пенсионный фонд отчитался по выплатам пенсионерамПенсионный фонд отчитался по выплатам пенсионерам
Блок рекламы


Похожие новости
ПриватБанк начал возмещать украинцам вклады из ликвидированных банковПриватБанк начал возмещать украинцам вклады из ликвидированных банков
В РоSSии решили наказывать за хранение криптовалюты вне биржВ РоSSии решили наказывать за хранение криптовалюты вне бирж
ПриватБанк упростил перевод средств на счета других банковПриватБанк упростил перевод средств на счета других банков
ПриватБанк блокирует карты украинцев, оказавшихся за границейПриватБанк блокирует карты украинцев, оказавшихся за границей
Украинцы начнут снимать жилье с продажи: что изменилось на рынке недвижимости на второй месяц войныУкраинцы начнут снимать жилье с продажи: что изменилось на рынке недвижимости на второй месяц войны
На выплаты для вынужденных переселенцев направили первые 600 млн грнНа выплаты для вынужденных переселенцев направили первые 600 млн грн
ПриватБанк и Ощадбанк будут блокировать деньги на картах клиентовПриватБанк и Ощадбанк будут блокировать деньги на картах клиентов
Приватбанк выделил 2 млрд грн на кредиты для малого бизнесаПриватбанк выделил 2 млрд грн на кредиты для малого бизнеса
Приватбанк посчитал потери из-за войны. Пока что в «плюсе»Приватбанк посчитал потери из-за войны. Пока что в «плюсе»
ПриватБанк сообщил о больших финансовых убыткахПриватБанк сообщил о больших финансовых убытках
Последние новости
Подгружаем последние новости