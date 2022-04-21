В Киеве упали цены на аренду жилья

Цены на съемное жилье в Киеве за последние два месяца упали на 50%. На сегодняшний день в столицу приезжает все больше переселенцев с восточных областей Украины, а также возвращаются домой местные жители. Вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал рассказал, как новые тенденции повлияли на стоимость квартир в столице.

В Киеве упали цены на аренду жилья: кто может рассчитывать на скидку от арендодателя

По словам эксперта, квартиру в спальном районе Киева, которая до войны стоила 10 тыс. грн, сейчас можно снять за 6000 грн в месяц.

Владельцы жилья в военное время устанавливают тариф на аренду на несколько месяцев, а не на год. Это значит, что цена спустя некоторое время начнет расти. Многие арендодатели делают скидки на оплату коммуналки, кто-то селит у себя переселенцев почти бесплатно. Арендаторы не настроены снимать одну квартиру длительное время, ведь постоянно находятся варианты повыгоднее.

Довоенные цены на жилье киевляне вернут только после завершения боевых действий, уверяет эксперт.

Рынок аренды во всех крупных городах, где нет боевых действий, постепенно оживает. При этом, до июля, даже при учете спокойной военной обстановки, цены на жилье расти не будут. Предложение сейчас превышает спрос. Дополнительные квартиры на рынке аренды будут появляться сейчас со стороны тех собственников, которые перед войной хотели продать свою недвижимость. Многие не захотят продавать жилье за бесценок, поэтому предпочтут пока что сдать его в аренду.

Ранее сообщалось, что в Украине готовят запрет на продажу некоторой недвижимости.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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