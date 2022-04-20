ПриватБанк начал возмещать украинцам вклады из ликвидированных банков

ПриватБанк с 19 апреля начал возмещать украинцам вклады из ликвидированных банков. В пресс-службе финучреждения сообщили, что выплаты осуществляют дистанционно, поэтому вкладчикам лично посещать банк не нужно.

ПриватБанк начал возмещать украинцам вклады из ликвидированных банков: как получить свои сбережения

Таким образом, деньги по своим вкладам украинцы могут получать удаленно через Приват24. Средства начали поступать из Фонда гарантирования вкладов. Воспользоваться новой услугой клиенты ПриватБанка могут после идентификации. Для этого нужно обратиться к клиентской поддержке учреждения в чат-боте на сайте или в Приват24.

Как известно, ПриватБанк стал первым банком-агентом, реализовавшим инициативу Фонда гарантирования вкладов по дистанционным выплатам гарантированного возмещения вкладчикам в военное время.

С момента начала войны в Украине банки пошли навстречу клиентам и ввели кредитные каникулы, что предусматривает отсрочку выплат по кредитам и отмену пени и штрафов.

Так как Нацбанк обязал все банки предоставить клиентам возможность во время войны не платить по кредитам и не начислять им никаких штрафных процентов, то в итоге примерно половина заемщиков воспользовалась такой возможностью и перестала вносить платежи. По итогу марта многие банки заявили о больших убытках, которые они понесли из-за войны, и прекращения выплат по кредитам, поэтому уже с апреля они начали возвращать процентные ставки по кредитам.

Штрафы за неуплату по прежнему отменены, но если война не закончится в ближайшее время, то многим банкам будет очень тяжело выстоять.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк упростил перевод средств на счета других банков.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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