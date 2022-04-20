Евро в обмен на жизни украинцев: иллюстраторы показали, как Европа финансирует РоSSию

Украинские иллюстраторы показали, как европейские государства продолжают финансировать роSSийскую агрессию против нашей страны.

Изображения необычных банкнот появились в Instagram, информирует Апостроф .

Авторы опубликовали эскизы денежных банкнот, напоминающих евро, с изображением реальных кадров роSSийско-украинской войны с разрушенными зданиями и убитыми людьми.

Наверное, самой узнаваемой является фотография руки убитой русскими оккупантами женщины в Буче, которая облетела весь мир.

На банкнотах обозначен номинал: "10 украинцев за роSSийский газ", "100 украинцев за роSSийскую нефть", "200 украинцев за бизнес с Россией ".

“Дорогая Европа! Спасибо за помощь, но вы продолжаете финансировать РоSSию”, – пишут авторы.