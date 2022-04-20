Рынок труда в Киеве во время войны: самые распространенные вакансии, и где предлагают высокие зарплаты

Рынок труда в Киеве в связи с войной подвергся большим изменениям не только количественным, но и качественным. На многие ранее популярные профессии спрос сократился до минимума. Зато он вырос на других специалистов, которые ранее меньше котировались. В общем, столичный рынок труда отражает общие тенденции по всей Украине.

За первый месяц войны количество вакансий в стране сократилось в 30 раз. Правда, на втором месяце войны спрос на работников стал понемногу восстанавливаться, но очень медленно. Сейчас на столичном рынке труда наиболее востребованы водители, рассказала руководительница направления OLX Работа Мария Абдуллина.

А вообще, по итогам первой половины апреля, топ-10 наиболее востребованных профессий на столичном рынке труда выглядит так:

водитель - 5 939

продавец - 2 231

грузчик - 2 052

охранник/сторож - 1 554

разнорабочий - 1 530

сиделка - 1 217

курьер - 1 191

швея - 1 047

строитель - 852

парикмахер - 840

Но при этом повышенный спрос на профессии, отнюдь, не свидетельствует, что работодатели готовы много платить этим специалистам. Если оценивать "стоимость" вакансий по медианной зарплате специалистов, то тройка лидеров будет выглядеть так:

фасадчики, комбайнеры и плиточники - около 30 тыс. грн;

водители такси - 25 тыс. грн;

прорабы - 23 тыс. грн.

Напомним, в Украине хотят уменьшить пособие по безработице и ужесточить требования по его выплате.