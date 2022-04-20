Рынок труда в Киеве во время войны: самые распространенные вакансии, и где предлагают высокие зарплаты

Рынок труда в Киеве в связи с войной подвергся большим изменениям не только количественным, но и качественным. На многие ранее популярные профессии спрос сократился до минимума. Зато он вырос на других специалистов, которые ранее меньше котировались. В общем, столичный рынок труда отражает общие тенденции по всей Украине.

Рынок труда в Киеве: какие вакансии открыты у работодателей столицы, и сколько готовы платить во время войны

За первый месяц войны количество вакансий в стране сократилось в 30 раз. Правда, на втором месяце войны спрос на работников стал понемногу восстанавливаться, но очень медленно. Сейчас на столичном рынке труда наиболее востребованы водители, рассказала руководительница направления OLX Работа Мария Абдуллина.

А вообще, по итогам первой половины апреля, топ-10 наиболее востребованных профессий на столичном рынке труда выглядит так:

Рынок труда в Киеве: какие вакансии открыты у работодателей столицы, и сколько готовы платить во время войны

  • водитель - 5 939
  • продавец - 2 231
  • грузчик - 2 052
  • охранник/сторож - 1 554
  • разнорабочий - 1 530
  • сиделка - 1 217
  • курьер - 1 191
  • швея - 1 047
  • строитель - 852
  • парикмахер - 840

Но при этом повышенный спрос на профессии, отнюдь, не свидетельствует, что работодатели готовы много платить этим специалистам. Если оценивать "стоимость" вакансий по медианной зарплате специалистов, то тройка лидеров будет выглядеть так:

  • фасадчики, комбайнеры и плиточники - около 30 тыс. грн;
  • водители такси - 25 тыс. грн;
  • прорабы - 23 тыс. грн.

Напомним, в Украине хотят уменьшить пособие по безработице и ужесточить требования по его выплате.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБРРестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБР
Дефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody'sДефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody's
Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17
Показания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавалиПоказания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавали
Пенсионный фонд отчитался по выплатам пенсионерамПенсионный фонд отчитался по выплатам пенсионерам
Блок рекламы


Похожие новости
В Киберполиции рассказали о новом виде мошенничества с выплатой помощи во время военного положенияВ Киберполиции рассказали о новом виде мошенничества с выплатой помощи во время военного положения
Рынок жилья: в Украине запретят отчуждать некоторые квартирыРынок жилья: в Украине запретят отчуждать некоторые квартиры
ГНС указала на особенности налогообложения налогом на прибыль во время войныГНС указала на особенности налогообложения налогом на прибыль во время войны
Потери украинской экономики из-за войны достигли $564-600 млрдПотери украинской экономики из-за войны достигли $564-600 млрд
Великобритания лишит Мосбиржу статуса "признанной": пострадает ли фондовый рынок РФВеликобритания лишит Мосбиржу статуса "признанной": пострадает ли фондовый рынок РФ
Фонд «Повернись живим» за 50 дней войны собрал для армии 3,2 млрд. грн. - Forbes УкраинаФонд «Повернись живим» за 50 дней войны собрал для армии 3,2 млрд. грн. - Forbes Украина
Биткоин стремительно дешевеет: рынок криптовалют может столкнуться с кризисомБиткоин стремительно дешевеет: рынок криптовалют может столкнуться с кризисом
Зарплаты в Украине уменьшились в период войныЗарплаты в Украине уменьшились в период войны
В Украине из-за войны может быть дефицит черешни и клубникиВ Украине из-за войны может быть дефицит черешни и клубники
Украинцы начнут снимать жилье с продажи: что изменилось на рынке недвижимости на второй месяц войныУкраинцы начнут снимать жилье с продажи: что изменилось на рынке недвижимости на второй месяц войны
Последние новости
Подгружаем последние новости