МВФ прогнозирует рост дефицита украинского госбюджета до 17,8% ВВП
Дефицит упадет ниже 10% ВВП только в 2027 году.
Международный валютный фонд дает прогноз, что из-за развязавшей Россией войны дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году, передает "Интерфакс-Украина".
20 апреля был обнародован Фискальный мониторинг; в соответствии с ним, в последующие годы дефицит будет оставаться также на очень высоком уровне:
- в 2023 – 13,1% ВВП,
- в 2024 – 11,9% ВВП,
На протяжении 2025-2026 годов – 10,9-10,8% ВВП.
Дефицит упадет ниже 10% ВВП только в 2027 году. По оценкам фонда, он составит 9,3% ВВП.
В Международном валютном фонде уточнили, что речь идет о дефиците сектора публичных финансов. В него входят также местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании и т.д. В последние годы в Украине он практически совпадал с дефицитом госбюджета, однако раньше он был выше за счет, в частности, дефицита НАК "Нефтегаз Украины".
Первоначальный дефицит госбюджета Украины в 2022 году, по данным МВФ, согласно ожиданиям, расширится до 13,4% ВВП с 1% ВВП в прошлом году.
В следующем году, прогнозируют в Фонде, он снизится до 7,3% ВВП, в 2024-м – до 5,8% ВВП, в 2025 г. – до 4,9% ВВП, в 2026 г. – до 5,2% ВВП, а в 2027-м – до 4,1% ВВП.
Напомним, Международный валютный фонд по состоянию на 7 марта прогнозировал падение ВВП Украины в 2022 году в результате вооруженной агрессии РоSSии при условии ее скорейшего завершения в 10% и рост инфляции до 20%.