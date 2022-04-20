?МВФ прогнозирует рост дефицита украинского госбюджета до 17,8% ВВП

Дефицит упадет ниже 10% ВВП только в 2027 году.

Международный валютный фонд дает прогноз, что из-за развязавшей Россией войны дефицит государственного бюджета Украины в 2022 году увеличится до 17,8% ВВП с 4% ВВП в 2021 году, передает "Интерфакс-Украина".

20 апреля был обнародован Фискальный мониторинг; в соответствии с ним, в последующие годы дефицит будет оставаться также на очень высоком уровне:

в 2023 – 13,1% ВВП ,

, в 2024 – 11,9% ВВП ,

На протяжении 2025-2026 годов – 10,9-10,8% ВВП .

Дефицит упадет ниже 10% ВВП только в 2027 году. По оценкам фонда, он составит 9,3% ВВП .

В Международном валютном фонде уточнили, что речь идет о дефиците сектора публичных финансов. В него входят также местные бюджеты, социальные фонды, госкомпании и т.д. В последние годы в Украине он практически совпадал с дефицитом госбюджета, однако раньше он был выше за счет, в частности, дефицита НАК "Нефтегаз Украины".

Первоначальный дефицит госбюджета Украины в 2022 году, по данным МВФ , согласно ожиданиям, расширится до 13,4% ВВП с 1% ВВП в прошлом году.

В следующем году, прогнозируют в Фонде, он снизится до 7,3% ВВП , в 2024-м – до 5,8% ВВП , в 2025 г. – до 4,9% ВВП , в 2026 г. – до 5,2% ВВП , а в 2027-м – до 4,1% ВВП .