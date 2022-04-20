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2022-04-20
Латвия планирует отказаться от роSSийского газа со следующего года
Поправки в закон, предусматривающие отказ от роSSийского газа, представят парламенту, информирует
© depositphotos / PromesaStudio
Министр экономики Латвии Янис Виттенбергс заявил, что страна намерена отказаться от роSSийского газа. Это может произойти уже с 1 января 2023 года, сообщает
Виттенбергс отметил, что речь идет об историческом решении, которое укрепит энергетическую безопасность Латвии.
По его словам, поправки в закон, предусматривающие отказ от роSSийского газа, представят парламенту.
«Первый шаг Латвии – договориться с Финляндией и Эстонией о том, что Латвия сможет получать дополнительный газ из терминала в Палдиски до тех пор, пока не построит собственный газовый терминал», – сообщил Виттенбергс.
Анастасия Гурин, ZN.ua