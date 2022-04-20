В Киберполиции рассказали о новом виде мошенничества с выплатой помощи во время военного положения

Киберполиция предупредила о новом мошенничестве с помощью SMS-рассылки. Злоумышленники применяют фишинговые сервисы, пытаясь получить платежные данные карт украинцев, сообщает Киберполиция.

«Правонарушители проводят рассылку SMS-сообщений, где рассказывают о выплате материальной помощи вынужденным переселенцам. В сообщении мошенники также указывают ссылку на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение помощи. По ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в таких случаях аферисты используют фишинг. Граждане, указывая конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах, автоматически передают их мошенникам. После чего злоумышленники могут присвоить деньги украинцев.

В случае подозрения мошеннических действий в Интернете сообщать Киберполиции на электронную почту: callcenter@cyberpolice.gov.ua.