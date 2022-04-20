Укрпочта останавливает продажу марки с роSSийским кораблем

Укрпочта объявила о прекращении продаж марок с роSSийским военным кораблем в отделениях. Об этом сообщил руководитель Укрпочты Игорь Смелянский.

По его словам, всего было продано около 700 тысяч единиц. Еще 100 тысяч экземпляров было выделено для интернет-магазинов.

"Чтобы все было честно и прозрачно, 100 000 марок будут выделены на интернет-магазин. И начиная с четверга в нашем интернет-магазине смогут приобрести марки (2 листа на 1 заказ) те, кто раньше сделал заказ в первые дни, а с пятницы - любые клиенты в Украине или за ее пределами. Таким образом еще более 8300 клиентов смогут получить марки", - отметил Смелянский.

Остальные тиражи будут отправлены Укрпочтой официальным делегациям, музейным фондам, а также для международных обязательств в рамках ВВС и на филателистические абонементы.

Кроме того получить марку сможет каждый сотрудник Укрпочты.

"Пожалуйста, не надо занимать очереди. Единственное исключение – это наше отделение на Майдане в Киеве . Там с 13:00 сегодня будут продаваться марки тем 1500+ клиентам, кто вчера не смог их получить и записался в список", - добавил Смилянский.

Напомним, Укрпочта ввела в обращение первую украинскую почтовую марку в условиях военного положения "Русский корабль иди нах*й" 12 апреля. Тираж составил 1 млн экземпляров в двух номиналах. За 5 дней украинцы раскупили около полумиллиона экземпляров. Из-за большого ажиотажа продажи марок ограничили.