В Польше начинаются выплаты украинским беженцам: кто получит по 500 злотых

По официальным данным, более 2 млн украинцев после начала полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину были вынуждены выехать в Польшу . В мае украинским беженцам польские власти начнут выплачивать денежную помощь. Сегодня мы расскажем, кто и в каком количестве ее получит.

Речь, в частности, идет про так называемые семейные выплаты украинцам, прибывшим в Польшу после 23 февраля в результате вторжения в Украину роSSийских войск (помощь на ребенка Семья 500+).

В рамках этой программы на каждого украинского ребенка в возрасте до 18 лет предусматривается ежемесячная денежная помощь их родителям в размере 500 злотых.

Для получения помощи нужно подать заявление через Платформу Электронных Услуг, или, например, через электронный банкинг польских банков. К заявке нужно прикрепить документы, подтверждающие легальный въезд в Польшу и доступ к рынку труда.

Если есть сложность с подачей заявления, то можно прийти в любое отделение Управления социального страхования (ZUS) Польши . Там сотрудники помогут оформить и подать заявление.