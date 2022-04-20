Рынок жилья: в Украине запретят отчуждать некоторые квартиры

В Укриане готовят запрет на продажу недвижимости. Он охватит не весь рынок жилья, а лишь продажу некоторых квартир, которые отчуждают слишком часто. Таким образом правительство намеревается создать препятствие для мошенников, которые захватывают чужие квартиры рейдерским способом.

О том, как будет в ближайшее время развиваться отечественный рынок жилья, какие ограничения на нем будут сняты, а какие, наоборот, введены, рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Пока в Украине рынок жилья стоит

И вовсе не потому, что в стране вообще нет желающих купить или продать квартиру, а из-за того, что сейчас закрыт доступ к Государственному реестру прав на недвижимое имущество. Его закрыли в первые дни войны, чтобы предупредить возможные мошеннические схемы присвоения жилья.

"Работа реестра прав на недвижимое имущество ограничена, в том числе в связи с возможными мошенническими схемами", – сообщил Денис Малюська.

Глава Минюста, в частности, рассказал, как действует одна из наиболее распространенных мошеннических схем. Аферисты создают несколько фирм-прокладок, которые перепродают друг другу одну квартиру по нескольку раз подряд. Случается даже, что за один день совершается несколько сделок подряд с одной и той же квартирой. Таким образом в течение нескольких часов продажа жилья может состояться несколько раз.

Конечно, после такой "карусели" выяснить, кто настоящий хозяин квартиры не представляется возможным, как и потребовать от мошенников компенсацию за причиненный ущерб.

Как будут бороться с рейдерами?

Сейчас в правительстве разрабатывают механизм, который сделает невозможным бесконечный процесс перепродажи одной и той же квартиры. За словами министра, Кабмин хочет запретить владельцу продавать жилье, которое было приобретено им менее месяца назад. Такой запрет нанесет удар по рейдерским схемам и сделает невозможным незаконное завладение квартирами.

Когда откроют Госреестр недвижимости?

Государственный реестр недвижимости откроют в течение ближайшего месяца. Это позволит опять запустить рынок жилья, проводить операции купли-продажи квартир. Правда, пока такие операции с недвижимостью можно будет проводить лишь на территориях, которые расположены вне зоны боевых действий.

Сейчас реестр открыт только для регистрации новостроек. Это вполне оправданно, поскольку, если новостройка будет разрушена, то застройщик сможет получить за нее компенсацию лишь в том случае, если за ним будет зарегистрировано право собственности на эту недвижимость.

"Это регистрация нового имущества, соответственно, риск кражи минимален. Соответственно, мы такую операцию добавили", – объяснил чиновник.

Напомним, квартиры, которые граждане получат в качестве компенсации за разрушенное жилье, запретят им продавать в течение трех лет.