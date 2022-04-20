Прощание с международной финансовой системой: второй роSSийский банк оказался в состоянии дефолта

Канал валютной выручки РоSSии будет постоянно снижаться и будет связан только с экспортом сырья. Если последний тоже не остановится, информирует ZN.ua.

Прощание с международной финансовой системой: второй роSSийский банк оказался в состоянии дефолта
© unsplash/adamnir

РоSSийский Россельхозбанк (РСХБ), который находится под санкциями, 16 апреля не смог в срок выплатить купон по долларовым еврооблигациям. Об этом говорится в сообщении банка.

"В связи с введенными Великобританией санкциями, Россельхозбанк 16 апреля 2022 года не осуществил выплату процентов на общую сумму 21,250,000 долларов", - информирует банк.

Сообщается, что платежный агент отказался принять от банка платеж и провести выплату процентов депозитариям Euroclear / Clearstream / DTC, и далее держателям еврооблигаций.

Россельхозбанк (РСХБ) стал вторым роSSийским банком, оказавшимся в состоянии дефолта

Ранее другой банк - Совкомбанк, находящийся под санкциями США, объявил о том, что наложенные ограничения не позволяют ему обслуживать долговые обязательства, в частности выплачивать купоны по четырем выпускам евробондов.

Совкомбанк входит в десятку крупнейших банков РоSSии. В апреле 2021 года закрыл сделку по покупке банка «Восточный».

Известно также, что Центробанк РоSSии, чтобы поддержать ликвидность банков, несколько раз расширял ломбардный список для операций репо (этот механизм Центробанк использует для краткосрочных займов банкам под залог ценных бумаг). При этом, заемы банков составили триллионы рублей.

Дефолты банков по внешним обязательствам означают возврат к локальному, внутрироSSийскому, финансовому рынку, не связанному с международной финансовой системы. Канал валютной выручки РоSSии будет постоянно снижаться и будет связан только с экспортом сырья.

Из-за санкций банки утратят возможность финансировать экономический рост и экономику с использованием валютных инструментов.

Ожидается напряженность с тем, как будут выполняться обязательства по валютным вкладам. Скорее всего, банки предложат роSSийским вкладчикам перевести валютные вклады в рублевые.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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