За неделю отгрузка роSSийской нефти по морю сократились на четверть

Отгрузки роSSийской нефти по морю сократились на 25% за неделю (с 8 по 15 апреля). Однако показатель отгрузки упал пока всего до минимума за два месяца. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

В общей сложности на 30 танкеров загрузили около 21,8 млн баррелей нефти, то есть в среднем по 3,12 млн баррелей в день.

Уточняется, что согласно подсчетам агентства, объемы перевозок в Азию из портов на черноморском, балтийском и арктическом побережьях упали до минимума за два месяца.

Наибольшее падение дневной отгрузки — в портах на Черном море, где показатель сократился на 59% (сокращение на 313 тыс. барр. в день). Также сократились поставки с трех восточных терминалов страны на побережье Тихого океана — на 205 тыс. барр. в день, или на 17%.

Сокращение экспорта нефти означает сокращение доходов Москвы. При нынешних ставках экспортной пошлины на сырую нефть недельные поставки принесут около $181 млн, это на $60 млн меньше, чем на предыдущей неделе.