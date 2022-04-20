За неделю отгрузка роSSийской нефти по морю сократились на четверть

Отгрузка упала до минимального уровня за два месяца.

За неделю отгрузка роSSийской нефти по морю сократились на четверть

Отгрузки роSSийской нефти по морю сократились на 25% за неделю (с 8 по 15 апреля). Однако показатель отгрузки упал пока всего до минимума за два месяца. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

В общей сложности на 30 танкеров загрузили около 21,8 млн баррелей нефти, то есть в среднем по 3,12 млн баррелей в день.

Уточняется, что согласно подсчетам агентства, объемы перевозок в Азию из портов на черноморском, балтийском и арктическом побережьях упали до минимума за два месяца.

Наибольшее падение дневной отгрузки — в портах на Черном море, где показатель сократился на 59% (сокращение на 313 тыс. барр. в день). Также сократились поставки с трех восточных терминалов страны на побережье Тихого океана — на 205 тыс. барр. в день, или на 17%.

Сокращение экспорта нефти означает сокращение доходов Москвы. При нынешних ставках экспортной пошлины на сырую нефть недельные поставки принесут около $181 млн, это на $60 млн меньше, чем на предыдущей неделе.


Середа Елена, ZN.ua

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