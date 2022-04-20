В РоSSии решили наказывать за хранение криптовалюты вне бирж

Ассоциация банков РоSSии (АБР) предложила ввести уголовную ответственность для россиян за хранение криптовалюты на некастодиальных криптокошельках, то есть вне традиционных счетов на криптобиржах. Об этом пишет роSSийское издание «Известия».

фото: currency.com

Уголовное наказание за хранение криптовалют на личных криптокошельках

В АБР назвали такой подход логичным и добавили, что, возможно, уголовная ответственность должна наступать не за само владение такими кошельками, а за отказ предоставить ключи уполномоченным органам.

По словам вице-президента АБР Анатолия Козлачкова, концепция разрабатывалась при консультативной помощи МВД . Она предусматривает введение уголовной ответственности за факт хранения криптовалюты на некастодиальных кошельках, если та не была задекларирована.

В случае установления владельца анонимного криптокошелька тому предлагают дать выбор — либо выдать ключ, либо подвергнуться наказанию за сокрытия имущества. Такой подход позволит бороться с оттоком капитала и уравняет всех лиц, обязанных платить налоги, уверены в АБР.

Как писал «Минфин», основанный на Ethereum протокол стейблкоина Beanstalk Farms потерял в результате взлома $182 млн в криптовалютах. Хакер получил около $80 млн, из них $250 тыс. пожертвовал Украине.