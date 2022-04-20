Как будут работать СЭП и банки 25 апреля

В период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье. Поэтому 25 апреля, понедельник после Пасхи, будет рабочим днем, в том числе и для банковской системы.

Как будут работать СЭП и банки 25 апреля
фото: ua.news

Соответствующие нормы содержит Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения».

Доступны ли услуги банков

Межбанковские переводы через СЭП будут осуществляться с 23 по 25 апреля 2022 года включительно с датой банковского дня 25 апреля 2022 года.

Напомним, что, несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время.

Все банки Украины подключены к системе и могут осуществлять платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.

Как писал «Минфин», 685 млрд грн — такова общая сумма наличных, которая находилась в обороте в Украине на 1 апреля 2022 года.

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