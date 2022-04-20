Украинцы размещают сбережения на вкладах со свободным доступом к средствам в режиме 24/7 — банкиры

Военное положение изменило приоритеты украинцев. Вместо срочных депозитов клиенты банков выбирают хранение средств на текущем или карточном счете. Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, проведенного «Финансовым клубом».

Украинцы размещают сбережения на вкладах со свободным доступом к средствам в режиме 24/7 — банкиры
фото: kapital.kz

Что говорят банкиры

Традиционно в кризисные периоды структура депозитного портфеля меняется в направлении увеличения доли карточных счетов и депозитов до востребования.

«До войны по вкладам до востребования мы привлекали до 30%, сейчас их доля выросла до 50%. Соответственно, уменьшилась доля срочных депозитов сроком на год и более — они уменьшились с 25% до 10%. То есть часть средств пошла на вклады до востребования или на карточные счета, а часть — на короткие депозиты сроком один, три и шесть месяцев», — рассказал руководитель отдела депозитов ПУМБа Никита Малясов.

В условиях войны клиенты откладывают «на потом» решение о повторном размещении депозита. «Автоматическая пролонгация по окончании депозитов раньше была где-то 60%, а сейчас — 35%», — сообщил председатель правления банка Глобус Сергей Мамедов.

Отказ от автоматической пролонгации способствует быстрому росту остатков на текущих счетах. «Мы наблюдали определенный отток средств по срочным депозитам — почти 4% портфеля. Но остатки по текущим счетам у нас увеличились более чем на 20% за март», — сказал Никита Малясов.

«Люди и бизнес в военное время не склонны размещать деньги на срочные депозиты. Даже если мы предложим облачные проценты. И дело не в доверии к банкам, их интересует мобильный доступ к деньгам в столь бурные и нестабильные времена», — уверена председатель совета Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

По словам заместителя председателя правления Таскомбанка Артура Муравицкого, люди открывают краткосрочные депозиты, когда понимают свой горизонт планирования или держат средства вообще на вкладах со свободным доступом к средствам в режиме 24/7.

«Наш срочный депозитный портфель, как правило, на продолжительное время — на 12 месяцев. Мы решили, что максимально будем содействовать клиентам, которые нуждаются в средствах, и будем оперативно принимать решения и отдавать им эти средства для их релокации, лечения», — сказал Артур Муравицкий.

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