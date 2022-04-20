За прошлую неделю 1,5 тыс. граждан стали владельцами военных облигаций

Поддержка Украины благодаря военным ОВГЗ растет еженедельно. Об этом свидетельствуют обновленные данные НБУ.

За прошлую неделю 1,5 тыс. граждан стали владельцами военных облигаций
фото: antikor.com.ua

Немного цифр

По состоянию на 18 апреля, с начала полномасштабного нападения РоSSии в Украину:

  • Министерство финансов Украины провело 16 аукционов;
  • в государственный бюджет Украины привлекли около 36,4 млрд грн, $12 млн и €143,4 млн.

Владельцами ОВГЗ стали 7,4 тыс. граждан

Самый большой портфель военных облигаций традиционно сконцентрирован среди банков — первичных дилеров. В то же время количество собственников военных ОВГЗ среди граждан и бизнеса также возросло.

«По состоянию на 18 апреля 2022 года, почти 7,4 тыс. граждан и представителей бизнеса Украины стали собственниками военных ОВГЗ на сумму около 5,5 млрд грн, $4,7 млн и €22 млн. Из них 1,5 тыс. — присоединились за предыдущую неделю», — сообщает Нацбанк.

Объем вложений нерезидентов в военные облигации превышает 50 млн грн.

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