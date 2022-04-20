За прошлую неделю 1,5 тыс. граждан стали владельцами военных облигаций

Поддержка Украины благодаря военным ОВГЗ растет еженедельно. Об этом свидетельствуют обновленные данные НБУ.

фото: antikor.com.ua

Немного цифр

По состоянию на 18 апреля, с начала полномасштабного нападения РоSSии в Украину:

Министерство финансов Украины провело 16 аукционов;

в государственный бюджет Украины привлекли около 36,4 млрд грн, $12 млн и €143,4 млн.

Владельцами ОВГЗ стали 7,4 тыс. граждан

Самый большой портфель военных облигаций традиционно сконцентрирован среди банков — первичных дилеров. В то же время количество собственников военных ОВГЗ среди граждан и бизнеса также возросло.

«По состоянию на 18 апреля 2022 года, почти 7,4 тыс. граждан и представителей бизнеса Украины стали собственниками военных ОВГЗ на сумму около 5,5 млрд грн, $4,7 млн и €22 млн. Из них 1,5 тыс. — присоединились за предыдущую неделю», — сообщает Нацбанк.

Объем вложений нерезидентов в военные облигации превышает 50 млн грн.