Новостей.COM ⇒
2022-04-20
За прошлую неделю 1,5 тыс. граждан стали владельцами военных облигаций
Поддержка Украины благодаря военным ОВГЗ растет еженедельно. Об этом свидетельствуют обновленные данные НБУ.
фото: antikor.com.ua
Немного цифр
По состоянию на 18 апреля, с начала полномасштабного нападения РоSSии в Украину:
- Министерство финансов Украины провело 16 аукционов;
- в государственный бюджет Украины привлекли около 36,4 млрд грн, $12 млн и €143,4 млн.
Владельцами ОВГЗ стали 7,4 тыс. граждан
Самый большой портфель военных облигаций традиционно сконцентрирован среди банков — первичных дилеров. В то же время количество собственников военных ОВГЗ среди граждан и бизнеса также возросло.
«По состоянию на 18 апреля 2022 года, почти 7,4 тыс. граждан и представителей бизнеса Украины стали собственниками военных ОВГЗ на сумму около 5,5 млрд грн, $4,7 млн и €22 млн. Из них 1,5 тыс. — присоединились за предыдущую неделю», — сообщает Нацбанк.
Объем вложений нерезидентов в военные облигации превышает 50 млн грн.