Украина сможет производить мРНК вакцины — ВОЗ должна предоставить соответствующую технологию

Сейчас в Украине не производятся вакцины ни от одной болезни, информирует ZN.ua.

Украина сможет производить мРНК вакцины — ВОЗ должна предоставить соответствующую технологию

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) официально определила отечественную фармацевтическую компанию «Дарница» как единственную в Украине, которая получит технологию производства вакцин на основе мРНК. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На сегодняшний день в Украине не производятся вакцины ни от одной болезни.

Согласно сообщению ВОЗ, с апреля 2022 Украина присоединилась к списку стран, которые получили поддержку от глобального центра ВОЗ по передаче технологий для производства вакцин на основе мРНК. Победителем конкурса стала «Дарница», которая должна пройти специальную подготовку по трансферу технологий на базе тренинговых центров ВОЗ.

Если технология будет передана и реализована, то Украина будет иметь вакцины и лекарства от COVID-19 собственного производства.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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