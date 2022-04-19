Как банки и система платежей будут работать на Пасху

Разъяснение НБУ.

Следующий за Пасхой понедельник, 25 апреля, в текущем году является рабочим днем, в том числе для банковской системы. Об этом сообщает НБУ.

Так, в период действия военного положения в Украине выходной день не переносится на следующий после праздничного, если праздник приходится на субботу или воскресенье. Соответствующие нормы содержит закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", информирует ZN.ua.

"Таким образом, праздничный день Пасха, который выпадает на воскресенье 24 апреля 2022 года, не переносится. Соответственно понедельник, 25 апреля 2022 года, является рабочим днем, в том числе для банковской системы", - говорится в сообщении.

Межбанковские переводы через СЭП будут проводиться с 23 по 25 апреля 2022 года включительно датой банковского дня 25 апреля 2022 года.

В НБУ напоминают, что несмотря на войну, СЭП работает в обычном режиме и без перебоев, как и в мирное время.

"Все банки Украины подключены к системе и имеют возможность проводить платежи клиентов почти круглосуточно и без выходных, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов", - говорится в сообщении.

По материалам: НБУ /

Лия Ильченко, ZN.ua

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