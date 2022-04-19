Марку "Русский военный корабль" в Украине продают за десятки тысяч гривен: подробности

Украину накрыла настоящая эпидемия! После того, как "русский военный корабль" пошел именно туда, куда его послали украинские пограничники, жители нашей страны выстроились в гигантские очереди, чтобы заполучить заветную тематическую марку. Также за нее готовы отдавать огромные деньги, информирует Апостроф .

1 марта Укрпочта объявила конкурс на создание новой украинской почтовой марки Русский военный корабль, иди на*уй! На конкурс поступило более 500 эскизов, из которых выбрали 20 финалистов, чьи работы работы соответствовали филателистическим критериям. Победителя выбрали интернет-пользователи, им стал украинский художник Борис Грох. За пять дней было продано почти полмиллиона марок, Укпочте пришлось ввести ограничение на продажу марок в одни руки.

После этого в стране начался невероятный ажиотаж: люди часами стоят в очереди, но даже это не является залогом успеха. Потому-то предприимчивые украинцы начали продавать марки по огромной спекуляционной цене.

Напомним, ракетный крейсер "Москва" в результате затопления, вызванного попаданием украинских "Нептунов", мог потерять до половины экипажа.