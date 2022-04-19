Всемирный банк перечислил Украине почти $90 млн для выплаты студенческих стипендий

Украина получила от Всемирного банка 88,6 млн долларов США на возмещение правительственных расходов для выплат академических и социальных стипендий. Об этом сообщили в Министерстве финансов Украины.

"Сегодня Украина получила от Всемирного банка транш на 88,6 млн долларов США на возмещение расходов, осуществленных Правительством Украины, для выплат академических и социальных стипендий. Эти средства были предоставлены банком в рамках проекта "Усовершенствование высшего образования в Украине ради результатов", выполняемого Министерством образования и науки Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в марте из-за полномасштабной войны РоSSии против Украины Всемирный банк одобрил реструктуризацию этого проекта, предусмотрев возможность выделения средств для выплат стипендий.

Денежные средства от Всемирного банка уже поступили в общий фонд государственного бюджета Украины.