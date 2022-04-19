В Германии повысили размер выплат для переселенцев из Украины

Временные переселенцы из Украины получат в Германии такой же уровень социальной поддержки, как и немецкие граждане. Программу по финансированию помощи украинским беженцам расширили.

В Германии повысили размер выплат для переселенцев из Украины

Власти Германии предоставили временным переселенцам из охваченной войной Украины программу социального обеспечения Hartz VI. В качестве участников данной программы официально зарегистрировались более 315 тысяч украинских беженцев. Поскольку число переселенцев в Германии после 24 февраля 2022 года увеличивается с каждым днем, то правительство решило дополнительно повысить уровень социальной защиты украинцев.

Таким образом, беженцы из Украины будут иметь доступ к такому же уровню государственной поддержки в Германии, как и сами немцы. На реализацию программы дополнительно выделят 2 миллиарда евро.

В Германии повысили размер выплат для переселенцев из Украины

Украинцы, которые спасаются от войны в Германии, с 1 июня 2022 года будут получать базовые социальные выплаты, будут получать базовые социальные выплаты в размере около 400 евро ( около 12 800 гривен).

Кроме того, в рамках программы Hartz VI украинцам предоставят помощь в трудоустройстве, курсам по изучению немецкого языка и к медицинскому обслуживанию.

Напомним, в Германии рассказали, когда прекратят принимать беженцев из Украины.


Шевченко Лилия, Тудей

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