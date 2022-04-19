ПриватБанк упростил перевод средств на счета других банков

ПриватБанк упростил процесс перевода средств на банковские карты и счета других финучреждений. В пресс-службе банка сообщили, какую валюту клиенты банка смогут отправлять друг другу с помощью специального сервиса Ria Money Transfer.

Клиенты ПриватБанка могут совершать переводы средств в евро, долларах или гривне на счета любых других банков.

Для получения денежного перевода Ria из любой страны мира на банковский счет или карту, необходимо при отправке перевода просто указать номер счета/карты. В свою очередь, получатель получит уведомление от банка о переводе средств.

Стоит учесть, что переводы на суммы выше 400 000 грн с карты на карту запрещены. Если получатель не предоставит документов о происхождении средств, то доступ к ним он иметь не будет, а счет банк заблокирует. Все средства придется направить на помощь ВСУ, благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики, а также на покупку военных облигаций.

Несмотря на обещания, что банковскими картами ПриватБанка можно свободно пользоваться за границей, некоторым гражданам начали блокировать деньги на картах. В итоге, они не могут снять со своего счета ни копейки, о чем жалуются в своих соцсетях. В ПриватБанке такие действия объясняют "заботой о финансовой безопасности" клиентов.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк возобновляет кредиты для украинцев в военное время.