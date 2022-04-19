Европа хочет дать большую часть средств на восстановление Украины: думают о триллионе и как его тратить

Европа рассчитывает заплатить большую часть расходов на реконструкцию Украины, Брюссель оценивает в триллион долларов объем средств, необходимых для восстановления. Эта тема будет обсуждаться во время встреч МВФ в Вашингтоне, сообщает Bloomberg .

По данным агентства, Европейский Союз планирует создать целевой трастовый фонд, структурно напоминающий механизм восстановления после COVID-19 для стран-членов ЕС . С этого фонда будут финансировать инвестиции и реформы по договоренности с правительством Украины.

В четверг Всемирный банк проведет министерскую сессию по Украине во время весенних заседаний МВФ в Вашингтоне. Ожидается, что в ней примет участие вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Комиссия вместе с Всемирным банком проведет тщательную оценку финансовых потребностей Украины. По оценкам украинского правительства, разрушения, нанесенные роSSийскими войсками, оценены в $1 трлн.