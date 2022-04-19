Прощай, клей "Момент": из РоSSии уходит топ-производитель бытовой химии

Немецкая компания Henkel, которая производит товары бытовой химии, закрывает свой бизнес в РоSSии в связи с развязанной Кремлем войной против Украины.

Об этом говорится на сайте компании, информирует Апостроф.

"На фоне текущих событий войны на Украине Henkel приняла решение прекратить свою деятельность в РоSSии и запустила все необходимые для этого процессы", - заявили в компании.

При этом все 2500 сотрудников Henkel в РФ будут продолжать работать и получать зарплату.

"Henkel осуждает войну РоSSии против Украины и насилие в отношении невинных мирных жителей. Нашим приоритетом остается сделать все возможное, чтобы поддержать наших коллег в Украине. Мы оказываем обширную поддержку нашим сотрудникам и людям в Украине и соседних странах. Многие сотрудники Henkel также помогают на границах, раздавая необходимые товары или предлагая людям из Украины жилье", — сказал Карстен Кнобель, генеральный директор компании.

Компании принадлежат бренды Persil, Bref, Pril, Vernel, "Ласка", "Пемолюкс", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клей "Момент", Loctite, монтажная пена "Макрофлекс" и другие.


Сергей Прилуцкий, Апостроф

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