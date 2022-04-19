Какой сейчас курс доллара и что будет с гривной после Пасхи

Национальный банк Украины до конца войны закрепил официальный курс доллара на уровне 29 гривен 25 копеек. При этом средний курс доллара по состоянию на 19 апреля составляет 31,45 гривен за доллар при продаже и 32,17 при покупке.

Об этом сообщает "Минфин", информирует Апостроф .

Средний курс евро 19 апреля: покупка - 33,0, продажа - 34,78.

Средний курс доллара 19 апреля на черном рынке установилась на уровне: покупка - 32,25, продажа - 32,60.

Как рассказал финансовый аналитик Василий Невмержицкий, несмотря на войну в Украине, предпосылок для обесценивания гривны нет - банковская система полностью ликвидна и готова выкупать у украинцев иностранную валюту, пишет "Телеграф".

"Как показывают цены на черном рынке – от 32 до 32,5 грн за доллар в зависимости от города, менялы также верят в стабильность национальной валюты и не пытаются спекулировать на курсе доллара. Небольшая разница в курсе скорее зависит от близости к передовой – на востоке страны курс на черном рынке чуть выше, на западе – чуть ниже, но глобальной разницы все-таки нет", — пояснил он.