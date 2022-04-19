Украинцы смогут получать прямые переводы из-за границы на карты банков-партнеров Ria

ПриватБанк и Ria Money Transfer запустили сервис перевода средств.

Украинцы смогут получать прямые переводы из-за границы на карты банков-партнеров Ria
Фото: Depositphotos

ПриватБанк и Ria Money Transfer запустили сервис перевода средств на карты всех банков партнеров Ria в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба банка.

"Теперь клиенты Ria могут присылать переводы как на карты ПриватБанка в валютах евро (EUR), долларах США (USD) или украинская гривна (UAH), так и на карты других украинских банков в валюте украинская гривна (UAH) непосредственно на счет или карту - без визита в банк или использование дистанционных каналов самообслуживания", - говорится в сообщении.

Чтобы получить денежный перевод Ria из любой страны мира напрямую на банковский счет или карту, нужно при отправке перевода просто указать номер счета или карты.

Получатель получает уведомление от банка о поступлении денег.

Напомним, ранее также сообщалось, что Минцифры ведет переговоры с командой международной платежной системы Stripe, чтобы открыть сервис для украинцев.

Первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эксклюзивном интервью для LB.ua рассказала, что после начала войны переводы средств от трудовых мигрантов в Украину сократились, потому что к ним поехали члены семей, но, выросли частные переводы валюты для гуманитарных нужд и помощи украинским военным.

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