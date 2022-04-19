НБУ изменил номера счетов для зачисления средств для поддержки ВСУ и гумпомощи пострадавшим

Речь идет об изменении номеров счетов для зачисления средств в долларах США (USD).

Нацбанк Украины сообщил об изменениях в реквизитах, по которым можно совершить благотворительный платеж для поддержки Вооруженных сил Украины и гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от войны с РФ .

Как сообщили в Нацбанке, речь идет об изменении номеров счетов для зачисления средств в долларах США (USD).

Теперь, заполняя платежку, нужно указывать такой номер счета (account number):

для поддержки Вооруженных Сил Украины: 804790258 ;

для гуманитарной помощи: 804790266.

В НБУ добавили, что остальные реквизиты остались неизменными.

Напомним, 24 февраля НБУ открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии.

В марте Нацбанк озвучил альтернативу переводам гастарбайтеров - частные переводы для гуманитарных нужд и помощи.