НБУ изменил номера счетов для зачисления средств для поддержки ВСУ и гумпомощи пострадавшим

Речь идет об изменении номеров счетов для зачисления средств в долларах США (USD).

НБУ изменил номера счетов для зачисления средств для поддержки ВСУ и гумпомощи пострадавшим
Фото: пресслужба НБУ

Нацбанк Украины сообщил об изменениях в реквизитах, по которым можно совершить благотворительный платеж для поддержки Вооруженных сил Украины и гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от войны с РФ.

Как сообщили в Нацбанке, речь идет об изменении номеров счетов для зачисления средств в долларах США (USD).

Теперь, заполняя платежку, нужно указывать такой номер счета (account number):

  • для поддержки Вооруженных Сил Украины: 804790258;

  • для гуманитарной помощи: 804790266.

В НБУ добавили, что остальные реквизиты остались неизменными.

Напомним, 24 февраля НБУ открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии.

В марте Нацбанк озвучил альтернативу переводам гастарбайтеров - частные переводы для гуманитарных нужд и помощи.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Дефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody'sДефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody's
Рестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБРРестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБР
Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянамСписок для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам
Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17
Блок рекламы


Похожие новости
Украинцы начнут снимать жилье с продажи: что изменилось на рынке недвижимости на второй месяц войныУкраинцы начнут снимать жилье с продажи: что изменилось на рынке недвижимости на второй месяц войны
Аренда квартир в Киеве во время войны: как изменились цены на съемное жилье в разных районах столицыАренда квартир в Киеве во время войны: как изменились цены на съемное жилье в разных районах столицы
Нацбанк изменил правила возвращения депозитовНацбанк изменил правила возвращения депозитов
Как изменилось налогообложение ФЛП во время войныКак изменилось налогообложение ФЛП во время войны
Кабмин выделил средства на восстановление 4 украинских областейКабмин выделил средства на восстановление 4 украинских областей
В Латвию не пустили 152 грузовика с номерами РФ и БеларусиВ Латвию не пустили 152 грузовика с номерами РФ и Беларуси
НБУ определил, в каких случаях банки смогут блокировать средства на счетах граждан во время военного положенияНБУ определил, в каких случаях банки смогут блокировать средства на счетах граждан во время военного положения
На Западе оценили укрепление рубля: «сказки» для народа и союзников в Азии, чтобы уйти от расчетов в долларах и евроНа Западе оценили укрепление рубля: «сказки» для народа и союзников в Азии, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро
США запретили РоSSии выплачивать госдолг из замороженных на Западе средствСША запретили РоSSии выплачивать госдолг из замороженных на Западе средств
Компенсация за войну средствами РФ: в Правительстве рассматривают идею ежемесячных денежных выплат украинцам и бизнесуКомпенсация за войну средствами РФ: в Правительстве рассматривают идею ежемесячных денежных выплат украинцам и бизнесу
Последние новости
Подгружаем последние новости