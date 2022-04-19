НБУ изменил номера счетов для зачисления средств для поддержки ВСУ и гумпомощи пострадавшим
Речь идет об изменении номеров счетов для зачисления средств в долларах США (USD).
Нацбанк Украины сообщил об изменениях в реквизитах, по которым можно совершить благотворительный платеж для поддержки Вооруженных сил Украины и гуманитарной помощи украинцам, пострадавшим от войны с РФ.
Как сообщили в Нацбанке, речь идет об изменении номеров счетов для зачисления средств в долларах США (USD).
Теперь, заполняя платежку, нужно указывать такой номер счета (account number):
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для поддержки Вооруженных Сил Украины: 804790258;
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для гуманитарной помощи: 804790266.
В НБУ добавили, что остальные реквизиты остались неизменными.
Напомним, 24 февраля НБУ открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии.
В марте Нацбанк озвучил альтернативу переводам гастарбайтеров - частные переводы для гуманитарных нужд и помощи.