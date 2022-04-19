На восстановление Ирпеня нужно миллиард долларов - мэр

Для восстановления поврежденного или разрушенного жилого фонда Ирпеня и инфраструктуры города требуется не менее миллиарда долларов США , заявил городской голова города Александр Маркушин.

«По подсчетам экспертов и сметчиков, привлеченных Инвестиционным советом Ирпеня для восстановления уничтоженного или поврежденного жилого фонда Ирпеня требуется около 850 миллионов долларов», - сообщил он.

В то же время, на восстановление уничтоженной городской инфраструктуры понадобится еще около 150 миллионов долларов.

«Таким образом, для восстановления всей инфраструктуры Ирпенской общины после масштабных разрушений оккупантами необходимо 1 миллиард долларов», - резюмировал мэр.