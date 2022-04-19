Показания электросчетчиков: что будет с клиентами, которые их не передавали

В Украине специалисты облэнерго опять начали фиксировать показания электросчетчиков. С первых дней войны этого не делали, однако теперь сверку показаний возобновили. В частности, в Киевской области эти работы начались с 18 апреля.

В Украине начались проверки электросчетчиков: как поступят с клиентами, которые не передавали показания

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети.

В сообщении, в частности, говорится, что с начала войны многие жители региона вынуждены были покинуть свои дома, и у них не было физической возможности передавать показания счетчиков. Поэтому компания была вынуждена начислять им потребление, опираясь на средний месячный показатель. Однако такие данные, особенно сейчас, не совсем корректны.

"И потому специалисты ДТЭК Киевские региональные электросети с 18 апреля возобновили снятие контрольных показаний у клиентов. Это позволит проверить точность работы приборов учета и сверить показания для корректного начисления потребленной энергии", - говорится в сообщении.

На основе новых зафиксированных показаний электросчетчиков клиентам скорректируют данные, которые выводились расчетным путем.

В Украине начались проверки электросчетчиков: как поступят с клиентами, которые не передавали показания

При этом граждан, которые небезосновательно побаиваются визита мародеров или других преступных элементов, просят не беспокоиться. Специалисты облэнерго не будут стучать в двери и заходить в квартиры. Они будут фиксировать показания исключительно тех счетчиков, которые расположены на лестничных клетках или на электроопорах (в частном секторе).

В информации также дают несколько советов, как распознать в незнакомом визитере сотрудника энергокомпании

  • У всех, кто будет сверять показания счетчиков, должны быть при себе удостоверения сотрудника ДТЭК Киевские региональные электросети. И они обязаны предъявить это удостоверение по первому требованию.
  • На техниках должны быть спецодежда с фирменным логотипом компании ДТЭК.
  • При осмотре счетчика специалисты компании не требуют никакой платы с клиентов и не предлагают им никаких дополнительных услуг.
  • Снятые показания специалист либо записывает на бумажный носитель, либо фиксирует с помощью смартфона.

При этом энергокомпания убедительно просит граждан не препятствовать работе ее специалистов и обеспечить им нормальный доступ к счетчикам.

Напомним, стало известно, каким будет тариф на электроэнергию с 1 мая.


Марченко Любов, Тудей

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