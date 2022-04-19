Помощь на жилье: в Минсоцполитики отчитались о выплатах и рассказали, как будут решать вопрос в будущем
На днях заявление на помощь на проживание можно будет подать через «Дію», информирует
Минсоцполитики в апреле на выплату пособия на проживание направило «Ощадбанку» более 1,2 млрд грн. За счет этих сумм помощь получат около 248 тысяч внутри перемещенных лиц,
Она уточнила, что в свою очередь Ощадбанк перечисляет средства на счета людей в украинских банках.
«До конца апреля предусмотрено дальнейшее перечисление средств на выплату пособия на проживание с учетом того, что процесс регистрации внутренне перемещенных лиц продолжается, а также того, что правительство продлило до конца апреля срок подачи заявлений на получение пособия, в соответствии с которыми помощь на проживание заявителям будет выплачиваться, начиная с марта», – сообщила глава Минсоцполитики.
В ведомстве напомнили, что в соответствии с решением правительства помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое внутри перемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутри перемещенных лиц в следующих размерах:
«Я надеюсь, что на днях заявление на пособие на проживание можно будет подать через «Дію», и это позволит всем нуждающимся в помощи обратиться за ним без очередей и лишних документов. Следующая наша задача – предоставить статус внутренне перемещенных лиц и помощь на проживание людям с деоккупированных территорий, на которых разрушено жилье, даже если они никуда не переезжали. Ведь проживать в своем доме они не могут», – отметила Марина Лазебна.