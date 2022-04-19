Помощь на жилье: в Минсоцполитики отчитались о выплатах и рассказали, как будут решать вопрос в будущем

Минсоцполитики в апреле на выплату пособия на проживание направило «Ощадбанку» более 1,2 млрд грн. За счет этих сумм помощь получат около 248 тысяч внутри перемещенных лиц, сообщила министр социальной политики Марина Лазебна.

Она уточнила, что в свою очередь Ощадбанк перечисляет средства на счета людей в украинских банках.

«До конца апреля предусмотрено дальнейшее перечисление средств на выплату пособия на проживание с учетом того, что процесс регистрации внутренне перемещенных лиц продолжается, а также того, что правительство продлило до конца апреля срок подачи заявлений на получение пособия, в соответствии с которыми помощь на проживание заявителям будет выплачиваться, начиная с марта», – сообщила глава Минсоцполитики.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с решением правительства помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц предоставляется ежемесячно с месяца обращения на период введения военного положения и одного месяца после его прекращения или отмены на каждое внутри перемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутри перемещенных лиц в следующих размерах:

для лиц с инвалидностью и детям – 3 тыс. грн;

для других лиц – 2 тыс. грн.

«Я надеюсь, что на днях заявление на пособие на проживание можно будет подать через «Дію», и это позволит всем нуждающимся в помощи обратиться за ним без очередей и лишних документов. Следующая наша задача – предоставить статус внутренне перемещенных лиц и помощь на проживание людям с деоккупированных территорий, на которых разрушено жилье, даже если они никуда не переезжали. Ведь проживать в своем доме они не могут», – отметила Марина Лазебна.