В одном из городов Украины отменили плату за коммуналку

В Чернигове, который почти целый месяц находился в блокаде роSSийских оккупантов, отменили плату за водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора и квартплату. Правда, такое послабление сделано на два месяца – за март и апрель 2022 года.

Также не исключено, что жителям Чернигова не придется платить два месяца за отопление или платить по минимальному тарифу. Городские власти ведут соответствующие переговоры с предприятиями, оказывающими данную услугу.

Пока плату за коммуналку в Чернигове отменили за два месяца. Возможно, эту льготу продлят. Все будет зависеть от ситуации на фронте.

Напомним, роSSийские оккупанты под ударами бойцов ВСУ ушли из Черниговской области в конце марта. При отступлении они минировали территорию и здания. Из-за обстрелов оккупантов в Чернигове повреждено много домов и объектов гражданской инфраструктуры. Погибли около 400 человек.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко говорит, что ситуация уже налаживается, но находиться в городе еще опасно для жизни. Взрывотехники проводят разминирование территории.

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