В одном из городов Украины отменили плату за коммуналку

В Чернигове, который почти целый месяц находился в блокаде роSSийских оккупантов, отменили плату за водоснабжение, водоотведение, вывоз мусора и квартплату. Правда, такое послабление сделано на два месяца – за март и апрель 2022 года.

В одном из городов Украины отменили плату за коммуналку

Также не исключено, что жителям Чернигова не придется платить два месяца за отопление или платить по минимальному тарифу. Городские власти ведут соответствующие переговоры с предприятиями, оказывающими данную услугу.

Пока плату за коммуналку в Чернигове отменили за два месяца. Возможно, эту льготу продлят. Все будет зависеть от ситуации на фронте.

В одном из городов Украины отменили плату за коммуналку

Напомним, роSSийские оккупанты под ударами бойцов ВСУ ушли из Черниговской области в конце марта. При отступлении они минировали территорию и здания. Из-за обстрелов оккупантов в Чернигове повреждено много домов и объектов гражданской инфраструктуры. Погибли около 400 человек.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко говорит, что ситуация уже налаживается, но находиться в городе еще опасно для жизни. Взрывотехники проводят разминирование территории.

Ранее мы рассказали, как во время войны получить компенсацию за коммуналку в размере 450 гривен.


Максимов Віталій, Тудей

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