Аналитики РоSSии бьют тревогу из-за закрытия властью данных по экономике

На фоне жестких западных санкций в РоSSии начали убирать из публичного доступа экономическую статистику и корпоративные данные. Это создает риски с точки зрения объективной оценки экономических процессов в стране, сообщают росСМИ со ссылкой на местных экспертов.

Отмечается, что аналитики особенно обеспокоены сокращением данных о внешней торговле (ФТС последний раз раскрывала данные за январь 2022 года), а также прекращением публикации некоторой корпоративной отчетности.

Если в среднесрочной перспективе эта информация не вернется в открытый доступ, это чревато значительным откатом в знаниях об экономике, предупреждают эксперты. Кроме прочего, закрытие информации сделает оценки аналитиков более субъективными и затруднит прогнозирование.