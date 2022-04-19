Аналитики РоSSии бьют тревогу из-за закрытия властью данных по экономике

Это влияет на качество оценки ситуации и прогнозов.

Аналитики РоSSии бьют тревогу из-за закрытия властью данных по экономике

На фоне жестких западных санкций в РоSSии начали убирать из публичного доступа экономическую статистику и корпоративные данные. Это создает риски с точки зрения объективной оценки экономических процессов в стране, сообщают росСМИ со ссылкой на местных экспертов.

Отмечается, что аналитики особенно обеспокоены сокращением данных о внешней торговле (ФТС последний раз раскрывала данные за январь 2022 года), а также прекращением публикации некоторой корпоративной отчетности.

Если в среднесрочной перспективе эта информация не вернется в открытый доступ, это чревато значительным откатом в знаниях об экономике, предупреждают эксперты. Кроме прочего, закрытие информации сделает оценки аналитиков более субъективными и затруднит прогнозирование.


Середа Елена, ZN.ua

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