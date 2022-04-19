РоSSия подкупила Иран и Белорусь, выдав в марте рекордные госкредиты – росСМИ

РоSSия в марте выдала двусторонние госкредиты на сумму 81,6 млрд руб., что близко к рекордному показателю за месяц в номинальном выражении. И хотя традиционно для РФ получатели займов не раскрыты, скорее всего, их получили Иран и Белорусь, пишет росСМИ.

О том, что Минфин РоSSии в марте 2022 года выдал госкредит следует из опубликованных данных Федерального казначейства. Для сравнения: в январе—феврале таких кредитов было выдано на сумму 28,5 млрд руб., а в марте прошлого года — лишь на 26,2 млрд руб.

Исходя из среднего курса доллара к рублю за март, речь идет о сумме, эквивалентной примерно $790 млн. В рублевом выражении показатель выданных в марте кредитов сопоставим с рекордом декабря 2021 года (82,1 млрд руб.).

Наиболее вероятными претендентами на получение мартовских госкредитов эксперты называют Иран или Белоруссию.

В частности, в январе 2022 года иранское правительство сообщило, что Тегеран обдумывает, как использовать кредитную линию от РоSSии на $5 млрд.

Эксперты считают, что РоSSия выдает кредиты либо дружественным странам, таким как Белоруссия, либо тем, с которыми реализует инвестиционные или военно-стратегические контракты.

«В Иране мы строим атомные электростанции [второй и третий блоки Бушерской АЭС], и вполне возможно, что новый кредит был выдан под закупку соответствующего оборудования. Поэтому круг потенциальных заемщиков сужается до Белоруссии, Ирана, некоторых стран Африки, Венесуэлы», — сказал Климанов.

Исходя из этой логики, кредит вполне мог быть выдан и в рублях — чтобы получатели могли потратить его на оплату поставок роSSийской продукции, говорит эксперт.

Кроме того, по данным Всемирного банка на конец 2020 года, крупнейшими должниками РоSSии по двусторонним госкредитам были Белоруссия ($8,3 млрд), Бангладеш ($3,3 млрд), Венесуэла ($3,1 млрд), Индия ($3 млрд). Двусторонние долги перед Россией подсанкционной Сирии составляют $525 млн.