Количество вакансий в Украине снизилось в 30 раз: кого ищут работодатели

В Украине с начала войны с роSSийскими оккупантами и по состоянию на середину апреля 2022 года количество открытых вакансий снизилось в 30 раз. Такие результаты нового исследования, которое провели эксперты кадрового портала grc.ua.

Количество вакансий в Украине снизилось в 30 раз: кого ищут работодатели

65% украинцев, которые во время войны ищут работу, готовы на меньшую зарплату. Из них 26% готовы к снижению зарплаты на 10-25%.

Кроме того, руководители и директора, лишившиеся работы из-за войны, начали предлагать свои кандидатуры на вакансии ниже своего уровня квалификации.

Нужно отметить, что после начала полномасштабного вторжения роSSийских войск в Украину 16,5% украинских работодателей сократили или уволили персонал, а 10% работодателей отправили своих сотрудников в неоплачиваемый отпуск. Сообщается, что с начала войны закрылось около 40% мелких предпринимателей.

Количество вакансий в Украине снизилось в 30 раз: кого ищут работодатели

Ранее сообщалось, что из-за вторжения роSSийских войск многие предприятия вынуждены эвакуироваться в безопасные районы страны. По состоянию на конец марта в западных областях начали работать около 100 предприятий, эвакуированных из прифронтовых районов.

Напомним, ранее мы рассказали, у кого больше шансов найти работу во время военного положения, которое ввели в Украине после начала полномасштабного вторжения роSSийских войск.


Максимов Віталій, Тудей

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