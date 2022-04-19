В Украине дорожает свекла

В Украине, которая сражается с роSSийскими оккупантами, в апреле 2022 года наблюдается увеличение стоимости свеклы. Эксперты EastFruit считают, что это происходит сразу по нескольким причинам.

В сообщении указано на то, что в нашей стране сейчас свекла поступает в продажу по 13-18 гривен за килограмм. Это в среднем на 21% дороже, чем в начале апреля.

На увеличение стоимости свеклы влияют боевые действия, очень низкий валовой сбор этой культуры в прошлом году, а также подорожание буряка в Польше (сразу на 16%).

Нужно отметить, что большое количество свеклы, которая продается в Украине, привозят как раз из Польши . Эксперты объяснили рост цен на свеклу в Польше тем, что украинские компании покупают ее в очень больших количествах. Кроме того, в Польше снижаются запасы этого овоща.

Между тем, по официальным данным, в Украине в марте в рознице средняя стоимость буряка по сравнению с февралем увеличилась на 24,8% - до 21,9 гривен за килограмм. Остальные овощи тоже стали стоить дороже. Например, картошка подорожала на 22,6%, морковь – на 27,3%, капуста – на 14,8%, а лук – на 33,7%.

Напомним, ранее повара назвали два способа, которые позволяют быстро сварить свеклу до готовности.