ПриватБанк блокирует карты украинцев, оказавшихся за границей

Многие наши сограждане, оказавшиеся за границей из-за войны в Украине, испытывают там материальные затруднения. И для многих из них деньги на карте украинского банка – основной источник существования. При этом, несмотря на обещания, что банковскими картами можно будет свободно пользоваться за границей, некоторым гражданам стали блокировать деньги на картах. В итоге, они не могут снять со своего счета ни копейки, хотя деньги там есть. В частности, клиенты жалуются на ПриватБанк, который стал блокировать их счета.

ПриватБанк стал блокировать карты украинцев, которые выехали за границу

Одна из клиенток, написавших жалобу на портале minfin – мать двоих детей, которая по вине ПриватБанка осталась за границей без денег.

Женщина, подписавшаяся как Tatiana, пишет, что оказалась за границей с двумя детьми – 5 месяцев и 6 лет. Причем старший мальчик имеет тяжелую инвалидность, и она получает соцвыплату на ребенка. Собственно, на эти деньги она и намеревалась с детьми продержаться за границей. Однако, когда она попыталась снять деньги с карты, ПриватБанк заблокировал ей счет.

Для того, чтобы его разблокировать, женщине понадобилось два дня плотного и далеко не самого приятного общения с работниками банка.

"После долгих и непродуктивных разговоров предложили обратиться в чат онлайн, где снова началось все сначала. Таким образом, я потратила два дня, пытаясь разблокировать карточки и финансовый номер, потому что пришлось переписываться не с одним оператором, множество раз прикрепляла свое фото с паспортом, как этого требовали операторы", - рассказывает Tatiana.

Однако ее радость длилась недолго. Женщина хотела перевести деньги с разблокированной карты на свою же карту другого банка. При этом ей опять заблокировали счет.

"Возникает вопрос, Приватбанк каждый раз будет блокировать карты и доступ к Приват24, при каждой попытке пользования собственными средствами? На каком основании, по каким критериям эти действия со средствами подпадают под так называемые подозрительные операции? Где определение? Где разъяснение, что это за такие «подозрительные операции»? Почему я должна тратить время на непрофессиональных операторов Приватбанка каждый раз, когда намерена использовать средства", - задается вопросами женщина.

ПриватБанк стал блокировать карты украинцев, которые выехали за границу

ПриватБанк дал клиентке ответ. Впрочем, конкретики в его ответе немного. В банке объянили это "заботой о финансовой безопасности" клиента.

"Действительно, некоторые операции могут попадать на проверку. Это вызвано необходимостью убедиться, что их осуществляете именно вы, а не третье лицо и тем самым оградить вас от мошенников. Если есть подозрения, что операцию осуществляет третье лицо, мы вынуждены принять все меры для сохранения ваших средств", - ответили в ПриватБанке.

ПриватБанк стал блокировать карты украинцев, которые выехали за границу

Что касается критериев "подозрительных операций", по которым могут заблокировать карту, то банк так и не дал ни одного конкретного ответа. Хотя маловероятно, что программа действует "по наитию". Вместо этого клиентке посоветовали обратиться в чат, где специалисты банка "с радостью" ей помогут.

Напомним, клиенты ПриватБанка (впрочем, и других банков тоже) еще до войны неоднократно жаловались на пропажу крупных сумм денег с их карт. Однако в этих случах система защиты почему-то не блокаровала их карты.


Марченко Любов, Тудей

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