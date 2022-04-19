Материальная помощь гражданам, не имеющим статуса переселенца, также будет оказана, - Лазебная

Украинцы, оставшиеся в зоне боевых действий и не имеющие статуса переселенца, также могут рассчитывать на помощь государства. Ее размер, условия и периодичность выплаты пока неизвестны. Достоверно можно сказать лишь одно: материальная помощь таким гражданам будет.

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.

Из-за войны в Украине многие граждане были вынуждены временно покинуть свои дома и переселиться в регионы, которые не охвачены военными действиями. Все внутренне перемещенные лица могут зарегистрироваться в населенных пунктах, где они остановились, и оформить статус переселенца, который дает им право на ежемесячные выплаты от государства.

Размер этих выплат составляет 2000 гривен для взрослых и 3000 – для детей или взрослых с инвалидностью. Кроме того, появились также и другие программы помощи украинцам, разработанные совместно с ООН и другими международными организациями.

Но при этом украинцы, не уехавшие в эвакуацию и оставшиеся в регионах, где проходят военные действия, сейчас лишены какой-либо поддержки. Они не получают ее ни от государства, ни от международных доноров. Гуманитарка туда также не доезжает и не доходит. Многие из этих людей оказались на грани выживания.

Государство обещает им помочь. Они также получат материальную помощь. Уже вскоре должно появиться соответствующее решение правительства, пообещала Марина Лазебная. Правда, деталей этой программы пока нет.

Напомним, украинцам продолжили выплату помощи 6500 гривен через "Дию".