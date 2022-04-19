Фонд «Повернись живим» за 50 дней войны собрал для армии 3,2 млрд. грн. - Forbes Украина

Быстро и с пользой для армии потратить такие средства – настоящий вызов для фонда, информирует ZN.ua.

Фонд «Повернись живим» за 50 дней войны собрал для армии 3,2 млрд. грн. - Forbes Украина

За 7 довоенных лет фонд «Повернись живим» собрал для армии 200 млн грн. За 50 дней войны – 3,2 млрд грн. Быстро и с пользой для армии потратить такие средства – настоящий вызов для фонда. Как самый большой частный военный фонд справился со взрывным ростом,- пишет Forbes Украина.

Кроме сбора средств для ВСУ, фонд занимается аналитикой. Один из примеров аналитической работы фонда – исследование на тему, почему в 2020 году солдаты-контрактники начали массово увольняться из армии. Оказалось, что основная причина – пренебрежительное отношение офицеров. Эта информация дала толчок к внедрению концепции уважения к солдатам в ВСУ.

22 февраля 2022-го, когда со дня на день ожидалось вторжение роSSийской армии, фонд за сутки собрал 20 млн грн, это больше, чем за весь предыдущий год. Через 50 дней после вторжения фонд получил свыше 3,2 млрд грн и еще $24,4 млн в криптовалюте. Это самая большая сумма среди частных фондов.

Увеличить поступления в 100 раз – полдела, эффективно потратить такие деньги сложнее. Глава фонда Тарас Чмут говорит, что справились. Половину уже потратили. А контрактов, участвующих в процессе реализации, больше, чем денег на счетах. «Деньги продолжат поступать», – уверен Чмут.

Как «Повернись живим» удалось освоить такие объемы? Они готовились. В 2021 фонд диверсифицировал свою финансовую инфраструктуру. Завел криптокошелек, открыл счета в разных банках и в разной валюте.

После вторжения упростили процедуру заказов. Сфокусировались на одной деятельности: только обработка заявок, закупки и логистика.

У фонда был отработан механизм и каналы покупки товаров двойного назначения. Чмут разрешил закупщикам самостоятельно принимать сложные решения. Сейчас даже приборы для снайперских винтовок, специальные коптеры или оборудование для артиллерии покупают без согласования с Чмутом. «За пять лет работы приобрели 350 квадрокоптеров, а тут 1500 штук одной партией», – рассказывает Тарас.

Часть груза военные вывозят самостоятельно. Но основную часть заказов фонд самостоятельно привозит в воинские части.

“Повернись живым” тесно сотрудничает с фондом шоумена Сергея Притулы (собрал 200 млн грн с начала войны). Они вместе обрабатывают заявки, оптимизируют логистику.

Сервис Uklon - один из спонсоров, помогающий фонду не только деньгами, но и экспертизой. Кроме него, это сейчас делают компании MOTOshop.UA и GigaCloud. Они выделили своих специалистов, чтобы ввести в фонд систему планирования ресурсов на платформе для CRM-системы Odoo.


Виктор Конев, ZN.ua

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