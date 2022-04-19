В Украине могут национализировать активы роSSийских банков: о какой сумме идет речь

НБУ, Нацбанк, доллар

Правительство поддержало национализацию активов роSSийских банков, сумма впечатляющая.

Кабинет министров поддержал предложение НБУ национализировать 26 млрд грн активов, выведенных с украинского рынка роSSийских банков, остается решение СНБО и подпись президента. Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут в интервью Экономической правде.

Она рассказала, что на уровне правительства уже есть решение о принудительном изъятии. "Следующие шаги – это решение СНБО и указ президента о введении его в действие".

Согласно решению, государством будут экспроприированы высоколиквидные активы таких банков как МР Банк (дочь Сбербанка) и Проминвестбанк. В частности, средства на накопительном счете НБУ, на корреспондентских счетах банков, кредиты государственных компаний и обязательства материнских структур этих банков.

Кроме этого, отметила Рекрут, конфискуются государственные облигации в собственности, то есть государство в лице Министерства финансов больше ничего не будет должно роSSийским банкам. Будут также экспроприированы депозитные сертификаты, то есть Национальный банк не будет возвращать им средства.

НБУ, деньги

Также будут изъяты корпоративные права этих банков, чтобы позволить иметь право на излишки активов, которые останутся после национализации.

"То есть мы ожидаем, что после удовлетворения всех требований кредиторов, у неплатежеспособных банков будут излишки активов. Это значит, что все очереди получат средства", – объясняет глава ФГВ.

Она рассказала, что у "МР банка" на накопительном счете остается 3 млрд грн, чего достаточно для удовлетворения потребностей вкладчиков до 200 тыс грн и следующую очередь кредиторов и физических лиц, вклады которых превышают эту сумму. Кредиторы седьмой очереди, юридические лица будут получать выплаты за счет реализации портфеля активов банка.

"Портфель остался в пределах 20 миллиардов, также есть другие активы, в том числе недвижимость", - добавила Рекрут. "Этого более чем достаточно, чтобы покрыть все очереди кредиторов, за исключением связанных лиц. И мы надеемся, что у нас будут излишки, которые также вернем государству".

сбербанк

При этом права материнских структур (роSSийских "Сбербанка" и "ВЭБ.РФ") должны перейти государству: речь идет о депозитах, текущих счетах или субординированном долге материнской структуры в банке. Как объясняет Рекрут, это значит, что украинские "дочки" не должны будут ничего возвращать материнской структуре.

Также государство заберет у банков кредиты, выданные украинским государственным компаниям. Речь идет о четырех государственных предприятиях, имеющих стратегическое значение. Сумма этого долга перед двумя банками без процентов составляет около 10 миллиардов гривен. В то же время Рекрут отказалась уточнять, о каких предприятиях.

нбу нацбанк


Галина Струс, politeka.net

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