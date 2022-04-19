Биткоин стремительно дешевеет: рынок криптовалют может столкнуться с кризисом

Курс биткоина стремительно снижается. Всего за несколько недель самая востребованная криптовалюта в мире подешевела до $38,5 тыс. Падение курса биткоина происходит на фоне распродажи криптовалюты крупными участниками рынка.

Крупные инвесторы распродают биткоин: что спровоцировало стремительное падение курса криптовалют

В понедельник, 18 апреля, курс биткоина обрушился на 4,2%. По прогнозам экспертов, если стоимость первой криптовалюты мира опустится ниже отметки в $30 тысяч, то это станет настоящей катастрофой для рынков.

Аналитики отмечают, что на мировом рынке криптовалют началась "распродажа" не только биткоина, но и многих других цифровых валют. Негативная тенденция наметилась после того, как стало известно о снижении стоимости фьючерсов на американском фондовом рынке, которые начали дешеветь из-за опасения инвесторов перед публикацией финансовых докладов за первый квартал 2022 года. Мировой финансовый рынок штормит в ожидании реакции Федеральной резервной системы США.

Эксперт инвестиционной компании FxPro Алекс Купцикевич допускает развитие экономической катастрофы, если биткоин подешевеет до $30 тысяч и ниже.

Крупные инвесторы распродают биткоин: что спровоцировало стремительное падение курса криптовалют

"Сигналом для перелома умеренного восходящего тренда будет консолидация ниже $38 тыс. за BTC. Если "быки" (инвесторы, получающие прибыль от роста курса. – Ред.) капитулируют, первая криптовалюта может быть отброшена в диапазон $32-$35 тыс. без особого сопротивления. Сценарий консолидации ниже $30 тыс. станет абсолютной катастрофой для финансовых рынков", – полагает Купцикевич.

Стоит отметить, что заявления различных экспертов часто противоречивы, поэтому паниковать раньше времени не стоит. Нередко курс биткоина стремительно растет на фоне прогнозов о катастрофическом падении.

Напомним, ранее правительство Украины легализовало биткоин и другие криптовалюты. Какие возможности это открыло перед украинцами?


Шевченко Лилия, Тудей

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