Зарплаты в Украине уменьшились в период войны

Рынок труда в Украине оказался в глубоком кризисе после начала войны. Украинцы, которые переехали из зоны боевых действий в более безопасные регионы, остались без средств к существованию. Это привело к тому, что квалифицированные специалисты начали соглашаться на низкую зарплату.

После 24 февраля 2022 года миллионы людей покинули территорию Украины, чтобы защитить себя и близких от войны. На фоне боевых действий и массового оттока трудоспособного населения украинский бизнес начал закрываться, что привело к дефициту рабочих мест в стране. По состоянию на середину апреля объявлений об открытых вакансиях в Украине стало в тридцать раз меньше, чем в довоенный период.

В связи с этим, квалифицированные специалисты и люди рабочих профессий начали соглашаться на снижение уровня доходов, лишь бы иметь работу и хоть какой-то доход.

Эксперты отмечают, что после начала войны в Украине большинство работодателей (почти 80%) начали внедрять меры, которые так или иначе ущемляют интересы сотрудников. Из них многие компании задерживают выплату заработной платы. Около 16,5% предприятий сократили или уволили часть работников, 10% компаний в период с марта по середину апреля отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск.

Около четверти опрошенных украинцев сообщили, что вынуждены были согласиться на сокращение заработной платы при выполнении прежнего объема обязанностей. При этом, многие граждане изначально соглашаются на низкий уровень оплаты труда, чтобы получить работу.

Напомним, в Украине зафиксирован кадровый голод. Названы вакансии, которые стали самыми востребованными в период военного положения.