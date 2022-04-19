В Украине рекордно взлетели цены на землю: какие области выбились в лидеры

Несмотря на военное положение в Украине, земельные аукционы продолжаются. На сегодняшний день в системе "Prozorro.Продажи" объявлено 4 993 аукциона по аренде и продаже земли на общую сумму в 1 млрд 429 млн грн. Общая площадь продаваемых земельных участков – 27 276 га.

В Украине рекордно взлетели цены на землю: какие области выбились в лидеры

Эксперты зафиксировали рост цен на землю на торгах в среднем на 200%. Среди активных организаторов по объявленной стоимости лотов остаются: Львовская, Киевская, Закарпатская, Одесская и Ивано-Франковская области.

Как отмечается, за период войны успешно состоялось 2093 земельных торгов, из которых 329 находятся на этапе заключения договоров.

Известно, что с начала войны банки выдали кредитов 2080 сельскохозяйственным товаропроизводителям для проведения посевной на 5,43 млрд. грн, основная сумма из которых была привлечена по программе портфельных гарантий.

Для агрария, привлекающего в банке кредит на сумму до 60 млн грн, установлена нулевая процентная ставка в течение шести месяцев. Дальше она составит 5%. Воспользоваться кредитом могут аграрии, подпадающие под определение с/х товаропроизводителя.

Ранее сообщалось, что земля сельскохозяйственного назначения, независимо от формы ее собственности, на период действия военного положения частично переходит в распоряжение государства.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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