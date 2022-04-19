В Украине из-за войны может быть дефицит черешни и клубники

В 2022 году в Украине из-за вторжения роSSийских оккупационных войск и из-за боевых действий урожай черешни, клубники и других ягод может сократиться на 50% по сравнению с 2021 годом. Такое заявление сделала глава ассоциации "Ягодничество Украины" Ирина Кухтина.

В Украине из-за войны может возникнуть дефицит черешни и клубники

По ее словам, в частности, в нынешнем году украинцы могут вообще остаться без черешни, так, как, например, на некоторой части Запорожской области ведутся бои с роSSийскими оккупантами, и уже пропущены сроки проведения необходимых агрономических мероприятий.

Что же касается клубники, то Кухтина отметила, что этой ягоды не только будет меньше, но и изменится срок ее появления на рынке. Если в мирное время клубника в продаже появлялась в конце апреля – в начале мая, то во время войны ее ожидают только в конце мая.

В Украине из-за войны может возникнуть дефицит черешни и клубники

Ранее эксперты Минагрополитики сделали прогноз, что в 2022 году из-за вторжения роSSийских войск украинские аграрии смогут засеять только 70% площадей. Однако, если ситуация будет развиваться положительно, то количество засеянных площадей будет больше.

Ситуация усложнятся тем, что на полях остаются мины и неразорвавшиеся боеприпасы роSSийских оккупантов. Поэтому каждое поле проверяют взрывотехники.

Напомним, ранее мы рассказали, у кого больше шансов найти работу во время военного положения.


Максимов Віталій, Тудей

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