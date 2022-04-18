На выплаты для вынужденных переселенцев направили первые 600 млн грн

Также первую сумму выделили для бизнеса, нанимающего внутренних переселенцев.

На выплату помощи для вынужденных переселенцев направили первые 600 млн грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Вчера об этой программе говорил Президент Украины. Это выплаты по 2 тысячи гривень взрослому и по 3 тысячи гривень ребенку или лицу с инвалидностью. Каждый месяц”, – сказал он.

Кроме того, первые 200 млн грн выделили для бизнеса, нанимающего внутренних переселенцев.

“Выплата в 6,5 тысяч гривень для частичной компенсации зарплат на каждого трудоустроенного переселенца. Стимулируем брать таких людей на работу”, – отметил Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на начало апреля в Украине зарегистрировались 260 тысяч вынужденных переселенцев.