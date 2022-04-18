На выплаты для вынужденных переселенцев направили первые 600 млн грн

Также первую сумму выделили для бизнеса, нанимающего внутренних переселенцев.

На выплаты для вынужденных переселенцев направили первые 600 млн грн
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: пресслужба Кабміну

На выплату помощи для вынужденных переселенцев направили первые 600 млн грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Вчера об этой программе говорил Президент Украины. Это выплаты по 2 тысячи гривень взрослому и по 3 тысячи гривень ребенку или лицу с инвалидностью. Каждый месяц”, – сказал он.

Кроме того, первые 200 млн грн выделили для бизнеса, нанимающего внутренних переселенцев.

“Выплата в 6,5 тысяч гривень для частичной компенсации зарплат на каждого трудоустроенного переселенца. Стимулируем брать таких людей на работу”, – отметил Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на начало апреля в Украине зарегистрировались 260 тысяч вынужденных переселенцев.

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