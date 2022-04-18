Украинцы будут платить за электроэнергию по довоенным тарифам, - Гетманцев

Цены не вырастут как минимум до 31 октября этого года.

Украинцы будут платить за электроэнергию по довоенным тарифам, - Гетманцев
Фото: facebook/Слуга Народу

Цены на электроэнергию будут сохранены на довоенном уровне.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Как и до войны, граждане до 31 октября 2022 будут платить:

  • при потреблении до 250 кВт-ч включительно – 1,44 грн. за 1 кВт•ч за весь объем потребления;
  • при потреблении свыше 250 кВт-ч – 1,68 грн. за 1 кВт•ч за весь объем потребления», – отметил Гетманцев.

По его словам, действие механизма ПСО (возложение специальных обязанностей) на участников рынка электрической энергии продлили до 31 октября этого года. Ранее ПСО действовало до 30 апреля.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что Украина не намерена повышать цены на электроэнергию для населения в условиях развязанной Россией войны.

26 февраля Министерство энергетики поставило задачи перед операторами систем распределения (ОСР) не отключать за неуплату во время действия военного положения в Украине ни одну категорию потребителей электроэнергии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Дефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody'sДефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody's
Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянамСписок для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам
Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17Индия расторгла контракт на приобретение роSSийских Ми-17
Министр финансов РФ угрожает "судиться", если Запад объявит дефолт по евробондамМинистр финансов РФ угрожает "судиться", если Запад объявит дефолт по евробондам
Блок рекламы


Похожие новости
Тариф не электроэнергию 1,44 грн/кВт будет действовать еще полгода – ЗеленскийТариф не электроэнергию 1,44 грн/кВт будет действовать еще полгода – Зеленский
ПриватБанк и Ощадбанк будут блокировать деньги на картах клиентовПриватБанк и Ощадбанк будут блокировать деньги на картах клиентов
Вирмения начала платить за роSSийский газ рублямиВирмения начала платить за роSSийский газ рублями
Эмбарго на роSSийскую нефть: в РФ предложили варианты, как будут обходить запретЭмбарго на роSSийскую нефть: в РФ предложили варианты, как будут обходить запрет
Нафтогаз просит украинцев оплатить квитанции за март: как рассчитаться за газ онлайнНафтогаз просит украинцев оплатить квитанции за март: как рассчитаться за газ онлайн
Украинцев призвали по возможности платить «коммуналку»Украинцев призвали по возможности платить «коммуналку»
Работодателям будут платить по 6,5 тысяч грн за каждого нового работника-переселенцаРаботодателям будут платить по 6,5 тысяч грн за каждого нового работника-переселенца
Продовольственные потребности Украины будут удовлетворены — МинагрополитикиПродовольственные потребности Украины будут удовлетворены — Минагрополитики
Украинцы подали в Дию более 66 тыс. заявлений о поврежденном имуществеУкраинцы подали в Дию более 66 тыс. заявлений о поврежденном имуществе
Предпосылок для обесценивания гривны нет - ГетманцевПредпосылок для обесценивания гривны нет - Гетманцев
Последние новости
Подгружаем последние новости