Украинцы будут платить за электроэнергию по довоенным тарифам, - Гетманцев

Цены не вырастут как минимум до 31 октября этого года.

Цены на электроэнергию будут сохранены на довоенном уровне.

Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Как и до войны, граждане до 31 октября 2022 будут платить:

при потреблении до 250 кВт-ч включительно – 1,44 грн. за 1 кВт•ч за весь объем потребления;

при потреблении свыше 250 кВт-ч – 1,68 грн. за 1 кВт•ч за весь объем потребления», – отметил Гетманцев.

По его словам, действие механизма ПСО (возложение специальных обязанностей) на участников рынка электрической энергии продлили до 31 октября этого года. Ранее ПСО действовало до 30 апреля.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что Украина не намерена повышать цены на электроэнергию для населения в условиях развязанной Россией войны.

26 февраля Министерство энергетики поставило задачи перед операторами систем распределения (ОСР) не отключать за неуплату во время действия военного положения в Украине ни одну категорию потребителей электроэнергии.