Новая почта поднимает стоимость доставки заграничных отправлений
Вынужденные изменения в условиях военного времени.
С 18 апреля Nova Poshta Global, специализирующаяся на международных отправлениях, повышает стоимость доставки.
Повышение цен произойдет в основном на грузы до 10 кг.
"Это вынужденные изменения в условиях военного времени. А также это окажет положительное влияние на качество и скорость доставки. Все посылки, в которых отслеживались задержки, будут доработаны в течение недели", - говорится в сообщении.
Старые цены хранятся за посылками, оформленными до 15 апреля включительно.
Также сообщается, что сейчас Nova Poshta Global открыла второй хаб в г.Киев, для того, чтобы сроки доставки были как в довоенный период.
Подсчитать новую стоимость посылки можно по