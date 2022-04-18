Новая почта поднимает стоимость доставки заграничных отправлений

Вынужденные изменения в условиях военного времени.

С 18 апреля Nova Poshta Global, специализирующаяся на международных отправлениях, повышает стоимость доставки. Обновленные цены опубликовал сервис Handmade-Hub UA, специализирующийся на посреднических услугах для продавцов из Украины.

Повышение цен произойдет в основном на грузы до 10 кг.

"Это вынужденные изменения в условиях военного времени. А также это окажет положительное влияние на качество и скорость доставки. Все посылки, в которых отслеживались задержки, будут доработаны в течение недели", - говорится в сообщении.

Старые цены хранятся за посылками, оформленными до 15 апреля включительно.

Также сообщается, что сейчас Nova Poshta Global открыла второй хаб в г.Киев, для того, чтобы сроки доставки были как в довоенный период.

Подсчитать новую стоимость посылки можно по ссылке.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Дефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody'sДефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody's
Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянамСписок для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам
Министр финансов РФ угрожает "судиться", если Запад объявит дефолт по евробондамМинистр финансов РФ угрожает "судиться", если Запад объявит дефолт по евробондам
Пенсионный фонд отчитался по выплатам пенсионерамПенсионный фонд отчитался по выплатам пенсионерам
Блок рекламы


Похожие новости
Несмотря на войну, в Украине запустили энергообъект стоимостью полмиллиарда гривеньНесмотря на войну, в Украине запустили энергообъект стоимостью полмиллиарда гривень
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
Укрпочта потеряла 500 млн грн из-за войныУкрпочта потеряла 500 млн грн из-за войны
Новая Зеландия вводит тарифы на импорт из РФ и ужесточает санкции
Новая почта сообщила об изменениях в работе до конца войныНовая почта сообщила об изменениях в работе до конца войны
АТБ переходит на новый способ доставки продуктов: что изменитсяАТБ переходит на новый способ доставки продуктов: что изменится
Стоимость листа бумаги А4 в РоSSии уже превышает стоимость одной акции Сбербанка - ХодорковскийСтоимость листа бумаги А4 в РоSSии уже превышает стоимость одной акции Сбербанка - Ходорковский
Новая почта снизила стоимость доставки некоторых товаров: как изменились тарифыНовая почта снизила стоимость доставки некоторых товаров: как изменились тарифы
Цены на социально значимые товары: обнародовали среднюю стоимость продуктов, горючего, медикаментовЦены на социально значимые товары: обнародовали среднюю стоимость продуктов, горючего, медикаментов
Цены на жилье во Львове побили все рекорды: какая стоимость комнат, квартир и домов для переселенцевЦены на жилье во Львове побили все рекорды: какая стоимость комнат, квартир и домов для переселенцев
Последние новости
Подгружаем последние новости