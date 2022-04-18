Новая почта поднимает стоимость доставки заграничных отправлений

С 18 апреля Nova Poshta Global, специализирующаяся на международных отправлениях, повышает стоимость доставки. Обновленные цены опубликовал сервис Handmade-Hub UA, специализирующийся на посреднических услугах для продавцов из Украины.

Повышение цен произойдет в основном на грузы до 10 кг.

"Это вынужденные изменения в условиях военного времени. А также это окажет положительное влияние на качество и скорость доставки. Все посылки, в которых отслеживались задержки, будут доработаны в течение недели", - говорится в сообщении.

Старые цены хранятся за посылками, оформленными до 15 апреля включительно.

Также сообщается, что сейчас Nova Poshta Global открыла второй хаб в г. Киев , для того, чтобы сроки доставки были как в довоенный период.