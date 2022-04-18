В Украине нет оснований для критического роста цен на основные продукты питания — Минагрополитики

Однако может возникнуть временный дефицит продуктов в регионах, информирует ZN.ua.

В Украине нет оснований для критического роста цен на основные продукты питания — Минагрополитики
© unsplash/brittaniburns

Сейчас в Украине отсутствуют основания для критического повышения цен на базовые продукты питания. Об этом сообщил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий в эфире телеканала "Киев", пишет Укринформ.

"На пищевые продукты, которые имеют существенную социальную значимость, такие как сахар, крупы, мука, подсолнечное масло, осуществляется регулирование цен. В настоящее время оснований для критического роста цен в масштабах страны нет", - заявил Высоцкий.

Однако он отметил, что в регионах существует угроза временного дефицита продуктов из-за бомбардировок или нарушения логистических цепочек.

По словам Высоцкого, пропускная способность для экспорта агропродукции выросла в три раза с начала вторжения РФ на территорию Украины. Это позволяет экспортировать избыточную с точки зрения внутреннего потребления продукцию.

"У нас четко контролируется баланс. Базовые продукты, которые критичны для внутреннего продовольственного потребления, экспортируются исключительно через выдачу лицензий", - добавил замминистра.


Максим Царук, ZN.ua

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