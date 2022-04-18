Рестораны, отели и не только: генерал РФ отмывал деньги в Полтавской области через бизнес-партнера Ильи Кивы - ГБР

Государственное бюро расследований во время расследования дела по госизмене бывшего народного депутата Украины Ильи Кивы разоблачило в Полтавской области отмывание средств роSSийским генералом через бизнес-партнера депутата, говорится на сайте ГБР .

Там обнаружили имущество роSSийского генерала, в частности, гостиницы, рестораны, земельные участки и прочее, через которые генерал отмывал деньги в Украине.

Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников роSSийского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при РоSSийском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина. Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам.

Сделки с необоснованными активами осуществлялись через цепь подконтрольных коммерческих структур, под видом ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

В настоящее время проверяется причастность к указанному имуществу Ильи Кивы, а также выясняется, могли ли эти объекты использоваться врагом для финансирования подрывной деятельности против Украины.