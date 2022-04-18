В Турции создали компанию, которая будет перевозить россиян на турецкие курорты, - СМИ

Southwind официально начнет свою деятельность в конце мая этого года.

В Турции создали компанию, которая будет перевозить россиян на турецкие курорты, - СМИ
Фото: Офис президента

Новосозданная турецкая компания Southwind будет заниматься перевозкой россиян на курорты Турции.

Об этом сообщило издание AirportHaber.

Компания официально начнет свою деятельность в конце мая. Ходатайство о ее создании приняло Генеральное управление гражданской авиации, что ускорило процесс запуска проекта.

В издании отметили – очень важным фактором в процессе создания компании была вероятность негативного влияния войны РоSSии против Украины на турецкий туризм. Поэтому, чтобы не оставлять роSSийский рынок пустым и не перекрывать туристический поток из РФ в Турцию, решение о создании авиакомпании выходит на финишную прямую.

Southwind сначала будет располагать пятью самолетами Airbus.

Напомним, по данным СМИ, в РоSSии прогнозируют возможные перебои в работе пекарен из-за санкций ЕС. Так что участники рынка уже начали искать альтернативных поставщиков в Китае и Турции.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of AmericaК концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
Дефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody'sДефолт в РФ наступит 4 мая, если она не выплатит долг в долларах — Moody's
Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянамСписок для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам
Пенсионный фонд отчитался по выплатам пенсионерамПенсионный фонд отчитался по выплатам пенсионерам
РоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробностиРоSSия объявила дефолт: в Белом доме подтвердили информацию, подробности
Блок рекламы


Похожие новости
С ночи воскресенья до 8:00 понедельника Приват24 не будет работатьС ночи воскресенья до 8:00 понедельника Приват24 не будет работать
Компенсация за жилье: квартиры, которые предоставят гражданам, нельзя будет продатьКомпенсация за жилье: квартиры, которые предоставят гражданам, нельзя будет продать
Тариф не электроэнергию 1,44 грн/кВт будет действовать еще полгода – ЗеленскийТариф не электроэнергию 1,44 грн/кВт будет действовать еще полгода – Зеленский
Кличко рассказал, что будет с ценами на горячую воду в КиевеКличко рассказал, что будет с ценами на горячую воду в Киеве
Индия будет покупать роSSийский уголь со скидкой. Другие страны от него отказалисьИндия будет покупать роSSийский уголь со скидкой. Другие страны от него отказались
В Швейцарии создали водку в честь Зеленского: деньги с прибыли передадут УкраинеВ Швейцарии создали водку в честь Зеленского: деньги с прибыли передадут Украине
РоSSийскую водку россиянам придется пить самим: Швейцария ввела пятый пакет санкцийРоSSийскую водку россиянам придется пить самим: Швейцария ввела пятый пакет санкций
Список для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянамСписок для бойкота. Популярные торговые марки в Украине, которые принадлежат россиянам
ФГВФЛ будет выплачивать депозиты обанкротившихся банков дистанционноФГВФЛ будет выплачивать депозиты обанкротившихся банков дистанционно
The Economist: Сколько будет стоить восстановление Украины?The Economist: Сколько будет стоить восстановление Украины?
Последние новости
Подгружаем последние новости