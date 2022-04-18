В Турции создали компанию, которая будет перевозить россиян на турецкие курорты, - СМИ
Southwind официально начнет свою деятельность в конце мая этого года.
Новосозданная турецкая компания Southwind будет заниматься перевозкой россиян на курорты Турции.
Об этом сообщило издание AirportHaber.
Компания официально начнет свою деятельность в конце мая. Ходатайство о ее создании приняло Генеральное управление гражданской авиации, что ускорило процесс запуска проекта.
В издании отметили – очень важным фактором в процессе создания компании была вероятность негативного влияния войны РоSSии против Украины на турецкий туризм. Поэтому, чтобы не оставлять роSSийский рынок пустым и не перекрывать туристический поток из РФ в Турцию, решение о создании авиакомпании выходит на финишную прямую.
Southwind сначала будет располагать пятью самолетами Airbus.
Напомним, по данным СМИ, в РоSSии прогнозируют возможные перебои в работе пекарен из-за санкций ЕС. Так что участники рынка уже начали искать альтернативных поставщиков в Китае и Турции.