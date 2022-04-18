В Турции создали компанию, которая будет перевозить россиян на турецкие курорты, - СМИ

Southwind официально начнет свою деятельность в конце мая этого года.

Новосозданная турецкая компания Southwind будет заниматься перевозкой россиян на курорты Турции.

Об этом сообщило издание AirportHaber.

Компания официально начнет свою деятельность в конце мая. Ходатайство о ее создании приняло Генеральное управление гражданской авиации, что ускорило процесс запуска проекта.

В издании отметили – очень важным фактором в процессе создания компании была вероятность негативного влияния войны РоSSии против Украины на турецкий туризм. Поэтому, чтобы не оставлять роSSийский рынок пустым и не перекрывать туристический поток из РФ в Турцию, решение о создании авиакомпании выходит на финишную прямую.

Southwind сначала будет располагать пятью самолетами Airbus.